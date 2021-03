Walia znosi nakaz pozostawania w okolicach domu

Dwa tygodnie temu Walia również jako pierwsza zniosła zakaz wychodzenia z domów, o ile nie ma do tego uzasadnionych powodów, zamieniając go na nakaz pozostawania w okolicy, czyli w odległości 5 mil (8,05 km) od domu. Jednak, jak powiedział w piątek szef walijskiego rządu Mark Drakeford, "sytuacja w zakresie zdrowia publicznego pozostaje stabilna" i jest przestrzeń, by dokonać zmian.

W mocy pozostaje zakaz wyjazdów bez ważnych powodów z Walii do pozostałych części Zjednoczonego Królestwa i przyjazdów z nich do Walii. Drakeford powiedział, że utrzymany zostanie on prawdopodobnie do 12 kwietnia, gdy zgodnie z planem brytyjskiego rządu dla Anglii, jej mieszkańcy będą mogli się przemieszczać po kraju. W Anglii cały czas obowiązuje nakaz pozostawania w domach - zniesiony zostanie w najbliższy poniedziałek.