Gwiazdor rugby oskarżony o "podstępne" zarażenie partnera wirusem HIV. Jest finał głośnej sprawy

Emerytowany zawodnik rugby Gareth Thomas zakończył sprawę sądową z byłym partnerem Ianem Baumem, który oskarżył go o "podstępne" zarażenie go wirusem HIV. Były reprezentant Walii zapłaci Baumowi 75 tysięcy funtów i pokryje koszty procesu, jednak nie przyznał się do winy. O kulisach zakończenia procesu napisał w mediach społecznościowych.

Ian Baum, były policjant, który był w związku z Garethem Thomasem w latach 2013-2016, pozwał dawnego zawodnika rugby za rzekome ukrywanie faktu, że jest on zakażony wirusem HIV. Baum twierdzi, że nie był nosicielem, kiedy zaczęli się spotykać - wynika z dokumentów sądowych, cytowanych przez "Guardiana". Po tym, jak zauważył, że Thomas zażywa pigułki z butelek z zerwanymi etykietami - i z internetu dowiedział się, że to leki przeciwwirusowe na HIV - postanowił zrobić test na obecność wirusa. Wynik okazał się pozytywny.

Gareth Thomas o kulisach zakończenia procesu

Thomas w poniedziałek 30 stycznia opublikował na Twitterze serię wpisów, w których wyjaśnił okoliczności zakończenia procesu. "Ogłaszam to jako pierwszy, zanim tabloidy zabiorą moją prawdę - napisał. - Z przyjemnością informuję, że sprawa sądowa przeciwko mnie została rozstrzygnięta". Jak dodał, nie jest to "przyznanie się do odpowiedzialności ani winy", a "zapłacanie 75 tysięcy funtów plus pokrycie kosztów to teraz nic w porównaniu z wielokrotnością tej kwoty, którą musiałbym zapłacić, by skutecznie bronić się w sądzie".