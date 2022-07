Cztery osoby w walce o fotel lidera brytyjskich konserwatystów

Kolejność w poniedziałkowym głosowaniu była taka sama jak w dwóch pierwszych turach, które zostały przeprowadzone w zeszłym tygodniu, ale zwraca uwagę zmniejszająca się różnica między Mordaunt a Truss. To pomiędzy nimi zapewne rozstrzygnie się walka o drugie miejsce, bo to, że Sunak zakwalifikuje się do finałowej dwójki, wydaje się już pewne.