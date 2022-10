Rishi Sunak przedstawił skład rządu. Dużo kontynuacji, powrotów i frakcyjnego zróżnicowania

Pozostanie w rządzie Cleverly'ego i szczególnie Wallace'a jest bardzo ważne z punktu widzenia kontynuacji wsparcia dla Ukrainy , a nie było to oczywistą sprawą, bo obaj w partyjnych wyborach poparli Johnsona (który ostatecznie nie zdecydował się na start). Wallace dodatkowo groził, że odejdzie z rządu, jeśli Sunak wycofa się z obietnicy podniesienia wydatków na obronność do 3 proc. PKB do końca tej dekady.

Sunak stawia na ministrów z rządu Borisa Johnsona

Do rządu powraca Dominic Raab, który będzie wicepremierem i ministrem sprawiedliwości, czyli będzie pełnił te same stanowiska, co wcześniej w rządzie Johnsona, a także Michael Gove, obejmujący ponownie ważne ministerstwo ds. wyrównywania szans. Obaj są jednymi z najbliższych stronników Sunaka i poparli go już latem, gdy po raz pierwszy ubiegał się o przywództwo w partii.