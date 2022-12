Makabryczne odkrycie na lotnisku. W podwoziu samolotu znaleziono ciało mężczyzny

Według rzecznika rządu Gambii, ciało należało do "niezidentyfikowanego mężczyzny". Przedstawiciel lotniska Gatwick, cytowany m.in. przez BBC, które o tragicznym odkryciu poinformowało w środę wieczorem, powiedział: - To bardzo smutna wiadomość, nasze myśli kierują się w stronę rodziny i przyjaciół zmarłego.

Kolejny przypadek "pasażera na gapę" w podwoziu samolotu

W sierpniu 2012 roku ciało martwego mężczyzny znaleziono w podwoziu samolotu, który leciał z Kapsztadu do Londynu. Miesiąc później mocno poturbowane ciało 30-letniego mężczyzny znaleziono na dachu samochodu zaparkowanego przy jednej z ulic na przedmieściach Londynu. Szybko ustalono, że spadł na pojazd ze znacznej wysokości - około kilometra. Dochodzenie wykazało, że mężczyzna próbował dostać się z Angoli do Wielkiej Brytanii bez biletu, ukrywając się w podwoziu samolotu. Śledczy pół roku po tragedii wskazali, że zmarły prawdopodobnie nie wziął pod uwagę, iż na wysokości przelotowej 10 kilometrów, w komorze podwozia panuje temperatura około - 40 st. C, a osoba nieprzygotowana szybko straci przytomność z powodu braku tlenu. Gdy samolot zaczął wysuwać podwozie zbliżając się do lotniska Heathrow, bezwładne ciało nieprzytomnego lub już martwego mężczyzny spadło na ziemię.