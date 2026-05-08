Świat

Zamaskowany mężczyzna gonił byłego księcia Andrzeja

Policja przesłucha ochroniarzy ówczesnego księcia Andrzeja
"Strach" na twarzy byłego księcia Andrzeja. Zdjęcie stało się symbolem
Policja hrabstwa Norfolk poinformowała, że w pobliżu nowego miejsca zamieszkania Andrew Mountbattena-Windsora, aresztowano uzbrojonego i ubranego w kominiarkę mężczyznę. W związku z tym zdarzeniem były brytyjski książę został poproszony o złożenie zeznań.

W środę około godziny 19.30 w pobliżu posiadłości Sandringham w hrabstwie Norfolk, gdy były książę Andrzej wyprowadzał psy na spacer, doszło do incydentu z udziałem uzbrojonego mężczyzny - podał dziennik "Daily Telegraph".

Według informacji dziennika mężczyzna siedział w samochodzie, a gdy dostrzegł w odległości około 50 metrów Andrew Mountbattena-Windsora, wysiadł i ruszył w kierunku byłego księcia, krzycząc do niego.

Mountbatten-Windsor, któremu towarzyszył prywatny ochroniarz, miał pobiec w kierunku zaparkowanego w pobliżu swojego samochodu i odjechał z dużą prędkością. Podejrzany miał próbować go gonić.

Uzbrojony mężczyzna zatrzymany, były książę wstrząśnięty

"Daily Telegraph" podaje, że do zdarzenia doszło w miejscu publicznym, na drodze w pobliżu Sandringham Royal Parkland. Powiadomiono policję, a funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego, zabrali go na przesłuchanie i przeszukali samochód w poszukiwaniu broni.

"Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem naruszenia porządku publicznego i posiadania niebezpiecznej broni. Został przewieziony na przesłuchanie do policyjnego centrum śledczego w King's Lynn" - poinformowała policja z Norfolk.

Były książę, który był podobno wstrząśnięty tym zdarzeniem, został poproszony o złożenie zeznań na ten temat, podobnie jak jego osobisty ochroniarz.

Agencja AP wyjaśnia, że termin "niebezpieczna broń" obejmuje "noże, pałki i inne przedmioty służące do zadawania obrażeń". Jaki rodzaj broni miał zatrzymany mężczyzna? Policja nie precyzuje.

Związki z Epsteinem, pozbawienie honorów i przeprowadzka

Po tym, jak Andrew Mountbatten-Windsor został zmuszony do opuszczenia zajmowanej od ponad 20 lat posiadłości Royal Lodge w Windsorze, na początku roku przeprowadził się do Marsh Farm, jednego z domów na terenie wiejskiej posiadłości Sandringham, będącej własnością jego starszego brata, króla Karola III.

Dziennik zwraca uwagę, że w związku z przeprowadzką byłego księcia pojawiły się obawy, iż może być narażony na większe niebezpieczeństwo, gdyż posiadłość Sandringham jest w znacznie większym stopniu dostępna dla postronnych osób.

Andrew Mountbatten-Windsor został w zeszłym roku pozbawiony wszystkich tytułów w związku ze znajomością z Jeffreyem Epsteinem, nieżyjącym już amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym.

