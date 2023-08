Wielka Brytania uznała, że tzw. Państwo Islamskie popełniło ludobójstwo na jazydach

czytaj dalej

Polski ambasador w Kijowie Bartosz Cichocki został "zaproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy" - podał ukraiński resort w komunikacie. Jak czytamy, chodzi o "niedopuszczalne" słowa Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Wieczorem polskie MSZ przekazało z kolei, że do siedziby resortu "został zaproszony" ambasador Ukrainy w Polsce. Jak doprecyzował później wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, Wasyl Zwarycz "w tej chwili przebywa w Kijowie, w związku z tym jutro zostanie zaproszony do MSZ jego zastępca". Dodał, że po powrocie do Warszawy termin rozmowy zostanie wyznaczony również dla ambasadora.