Ułatwienia w pracy dla kobiet przechodzących menopauzę. "To nie stan zdrowia, to etap życia"

Amanda Pritchard, szefowa brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej (National Health Service - NHS), przedstawiła we wtorek wytyczne, zgodnie z którymi kobiety zatrudnione w służbie zdrowia, zmagające się z objawami menopauzy, będą mogły pracować zdalnie, lub otrzymywać lżejsze obowiązki. To pierwsze tego rodzaju wytyczne na Wyspach.

Kobiety między 45. a 54. rokiem życia, zatrudnione w NHS, stanowią około jedną piątą wszystkich pracowników, co oznacza, że nawet 260 tys. pracowników medycznych doświadcza menopauzy w pracy - poinformowała Pritchard. Według niej, nowe wytyczne "to nie tylko kwestia szacunku dla personelu, ale także inwestycja w siłę roboczą i zrównoważoną, jakościową, opiekę nad pacjentem".

"Menopauza to etap życia"

W wytycznych opublikowanych na stronie NHS England zaapelowano do pracodawców w placówkach służby zdrowia o wdrożenie "wszelkich rozsądnych dostosowań do schematu pracy" dla kobiet odczuwających symptomy menopauzy. Może to obejmować pracę zdalną, elastyczne przerwy, krótsze godziny pracy, a także zlecanie lżejszych obowiązków. "Proste kroki, takie jak elastyczny schemat pracy, udostępnienie wentylatorów, (...) lżejsza odzież robocza i szkolenia dla pracowników, mogą zrobić wielką różnicę. Chcę, aby tak się stało w całym kraju" - napisała Pritchard w komentarzu dla "The Telegraph".