Dziecko zasnęło podczas wycieczki, spędziło całą noc w autokarze na hotelowym parkingu

Uczeń szóstej klasy Broadstone Middle School zasnął w autokarze podczas wycieczki szkolnej i spędził całą noc w pojeździe zaparkowanym na hotelowym parkingu w Londynie, informują brytyjskie media. Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę przyznał, że "doszło do bardzo poważnego błędu".

O incydencie jako pierwsza poinformowała gazeta "Bournemouth Daily Echo" w poniedziałek. Do zdarzenia doszło w czwartek. Uczniowie Broadstone Middle School w Poole byli akurat na kilkudniowej wycieczce szkolnej (rok szkolny kończy się w Wielkiej Brytanii w trzecim tygodniu lipca - red.), w ramach której m.in. obejrzeli spektakl teatralny w centrum Londynu. Jeden z nich, uczeń szóstej klasy, zasnął w czasie przejazdu. Finalnie spędził całą noc w pojeździe zaparkowanym obok hotelu w północnej części metropolii. Informację w rozmowie z gazetą potwierdził rzecznik Castleman Academy Trust, organu prowadzącego placówkę w Poole, do której uczęszczają dzieci w wieku od 9. do 13. roku życia - podało BBC.