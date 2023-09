Ucieczka z londyńskiego więzienia. Policja poszukuje 21-latka z zarzutami o terroryzm

czytaj dalej

Od ponad 200 lat pomagamy sobie nawzajem w walce o wolność, o demokrację, o rządy prawa. Dzisiaj natomiast, po raz pierwszy w naszej historii, łączy nas ta sama wolność - mówił o polsko-amerykańskich relacjach ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski w rozmowie z TVN24. Pytany, czy te wartości są ważne również dla środowiska biznesowego, odparł, że "jeżeli jest cokolwiek, czego szukają inwestorzy, to jest to pewność systemu prawnego". - I to, że prawo triumfuje nad siłą - dodał. Dyplomata odniósł się także do polskiej pomocy Ukrainie.