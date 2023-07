Ciało nastolatka znalezione w kanale. Trzech chłopców z zarzutami

Napaści z użyciem noża w Anglii i Walii

W poprzednim roku (dane od marca 2021 do marca 2023) w Anglii i Walii, z wyłączeniem hrabstwa Wielki Manchester, odnotowano ok. 45 tys. napaści z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. To o 9 proc. więcej w porównaniu z latami 2020/2021 oraz o 34 proc. więcej w porównaniu do lat 2010/2011 - wynika z danych policji cytowanych na stronie parlamentu Zjednoczonego Królestwa.