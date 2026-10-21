Świat Wystarczyło kilka sekund. Księżna Kate znów w centrum uwagi Oprac. Maciej Wacławik |

Sułtan Omanu podczas powitania z brytyjską rodziną królewską Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Haitham bin Tarik al-Said przybył do Wielkiej Brytanii we wtorek. Jest to pierwsza wizyta państwowa przywódcy Omanu w Zjednoczonym Królestwie od 44 lat - przekazał Pałac Buckingham. W ceremonii powitania sułtana na terenie zamku w Windsorze udział wzięli król Karol III i królowa Kamila oraz książę William i księżna Kate.

Uwagę mediów przykuł sposób, w jaki księżna Walii powitała sułtana. Małżonka brytyjskiego następcy tronu z uśmiechem uścisnęła dłoń Haithama bin Tarik al-Saida, dygając przed nim. Magazyn "Harper's Bazaar" pisze o "najelegantszym dygnięciu", określając księżną "mistrzynią" tej formy powitania. Księżna Kate regularnie przestrzega oficjalnego protokołu, kłaniając się i dygając przed królem i królową - zwraca uwagę magazyn "People".

Gest księżnej nie uszedł uwadze również komentatorów w mediach społecznościowych. "Perfekcyjna. Jest absolutnie cudowna, prawdziwa perła w koronie", "Cóż za pełen gracji moment" - czytamy na platformie X. Ale pojawiły się też bardziej sceptyczne wpisy. "Świat płonie, a oni wychwalają ponad czterdziestoletnią kobietę za to, że dyga przed innymi. Tak właśnie wygląda teraz brytyjska rodzina królewska. Chwalą ją za najmniejsze drobiazgi" - oceniła jedna z użytkowniczek X.

A beautiful curtsy from the Princess of Wales to His Majesty Sultan Haitham bin Tariq. Such a graceful moment, showing the warmth and respect at the heart of this royal visit. Catherine’s poise is simply lovely. 🇬🇧🇴🇲#PrincessOfWales #RoyalVisit #RoyalFamily… — Whispers Of The Crown (@Whisperscrown) October 20, 2026 Rozwiń

Jak się witać z królem

Powitaniu monarchy poświęcona jest osobna zakładka na stronie internetowej Pałacu Buckingham. "Nie ma żadnych obowiązkowych zasad zachowania podczas spotkania z królem i królową lub innym członkiem rodziny królewskiej, ale wiele osób pragnie przestrzegać tradycyjnych zwyczajów" - czytamy. Wśród tych zwyczajów wymieniono skinienie głową w przypadku mężczyzn oraz "lekki dyg" w przypadku kobiet.

Haitham bin Tarik al-Said został Sułtanem Omanu w 2020 roku po śmierci swego kuzyna sułtana Kabusa ibn Said as-Saida. Haitham w przeszłości pełnił m.in. funkcję ministra kultury Omanu.

Redagowała AZ