Brytyjski niszczyciel HMS Defender zbliżający się do portu w Batumi PAP/EPA/VASIL GEDENIDZE/BRITISH EMBASSY IN GEORGIA HANDOUT

Szczegóły dotyczące misji brytyjskiego niszczyciela

Tajne dokumenty dotyczące niszczyciela HMS Defender, znalezione we wtorek na przystanku, pokazują jednak, że ministerstwo obrony brało pod uwagę agresywną odpowiedź Rosji w odpowiedzi na to, co określiło jako "nieszkodliwy przepływ przez ukraińskie wody terytorialne", z zakrytymi działami i helikopterem w hangarze.

Warianty trasy i potencjalne odpowiedzi

Pierwsza trasa, jak stwierdzono na jednym ze slajdów, "zapewniłaby możliwość zaangażowania się na rzecz rządu ukraińskiego w miejscu, które Wielka Brytania uznaje za ukraińskie wody terytorialne". Nakreślono trzy potencjalne odpowiedzi Rosji, od "bezpiecznej i profesjonalnej" do "ani bezpiecznej, ani profesjonalnej". Z kolei druga trasa pozwoliłaby uniknąć konfrontacji, ale wiązałaby się z ryzykiem przedstawienia sytuacji przez Rosję jako dowodu na to, że "Wielka Brytania się boi/ucieka", co pozwoliłoby Rosji twierdzić, że Wielka Brytania ostatecznie zaakceptowała roszczenia Moskwy do wód terytorialnych wokół Krymu.