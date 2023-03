Tajemnicza śmierć 14-letniej Ukrainki. Została znaleziona nieprzytomna na plaży

Jak podaje "The Telegraph", w ubiegłym roku dziewczynka wraz z matką opuściła teren objętej wojną Ukrainy . Osiadły w Dawlish, gdzie nastolatka uczęszczała do lokalnej szkoły średniej. - Przybyli tu, by znaleźć bezpieczeństwo, a teraz muszą pogodzić się z tak straszną tragedią. To okrutnie smutne - oceniła Lisa Mayne, burmistrz Dawlish, mówiąc o sytuacji lokalnej społeczności Ukraińców.

Wydarzenia z soboty zrelacjonowała w brytyjskich mediach inspektor Becky Davies. Jak wyjaśniła, poszukiwania nastolatki prowadzono przy wsparciu policyjnego helikoptera i straży przybrzeżnej. Na plaży w Dawlish została znaleziona nieprzytomna osoba, którą następnie przetransportowano drogą powietrzną do Royal Devon and Exeter Hospital, gdzie zmarła. - Śmierć (14-latki - red.) jest obecnie traktowana jako niewyjaśniona. Trwa sprawdzanie jej okoliczności - dodała.

Niewyjaśniona śmierć 14-letniej uchodźczyni z Ukrainy

- To absolutnie druzgocące. Nie da się właściwe ująć w słowa tego, jak (ta śmierć - red.) wpłynie na naszą ukraińską społeczność - stwierdziła cytowana przez "The Telegraph" burmistrz Dawlish. - Rodzina potrzebuje czasu na żałobę, ale także powinna dowiedzieć się, co się stało - dodała. - To po prostu łamie mi serce, nie mogę sobie wyobrazić, przez co musi przechodzić jej rodzina - skomentowała matka jednej z uczennic Dawlish College, do którego uczęszczała 14-latka.