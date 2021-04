Dwa razy w tygodniu, za darmo. Szybkie testy dla wszystkich mieszkańców Anglii

Już od najbliższego piątku zestawy do przeprowadzania szybkich testów będzie można zamówić przez internet z dostawą do domu, będą one także dostępne w lokalnych punktach wykonywania testów, w niektórych aptekach oraz w punktach wykonywania testów w zakładach pracy i w szkołach.

Każda osoba, u której szybki test da wynik pozytywny, będzie musiała poddać się wraz z domownikami izolacji. Następnie może zamówić test typu PCR, zwykle stosowany w przypadkach objawowych, który zostanie wysłany do laboratorium w celu analizy. Jeżeli wynik drugiego testu będzie negatywny, okres kwarantanny zostanie zakończony i będzie można powrócić do normalnej aktywności.

Długo opóźniana Operacja Moonshot

Program testowania w szkołach, w połączeniu z szerszym programem szybkich testów w miejscach pracy, doprowadził do skoku liczby wykonywanych testów w Anglii. W połowie lutego było to ok. 250 tysięcy dziennie, a pod koniec marca liczba ta wzrosła do ponad miliona testów dziennie.