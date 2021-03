Szkocja niepodległa czy w Zjednoczonym Królestwie? Najnowszy sondaż i poważne ostrzeżenie

Zmiana nastrojów efektem sporu na szczytach władzy

Salmond, który został przez sąd oczyszczony z zarzutów, oskarża teraz Sturgeon, że wykorzystała sytuację, aby usunąć go z polityki. W zeszłym tygodniu, składając zeznania przed badającą sprawę komisją śledczą szkockiego parlamentu, Salmond powiedział, że obecne przywództwo Szkocji zawiodło, a on nie ma wątpliwości, iż premier złamała kodeks postępowania ministerialnego. W środę przez tę samą komisję będzie przesłuchiwana szefowa rządu.

Najpierw wybory, później referendum niepodległościowe?

Na początku maja odbędą się wybory do szkockiego parlamentu. Nicola Sturgeon uważa, że jeśli rządząca od 2007 roku SNP je wygra - co jest niemal pewne - będzie to równoznaczne z mandatem społecznym do przeprowadzenia nowego referendum niepodległościowego. W pierwszym takim plebiscycie, w 2014 roku, za pozostaniem Szkocji w Zjednoczonym Królestwie opowiedziało się 55 procent głosujących, a za niepodległością 45 procent.