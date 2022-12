Sześć tysięcy skarg po tekście Jeremy'ego Clarksona o Meghan Markle. "Podżeganie do przemocy"

Szereg osób publicznych w Wielkiej Brytanii potępiło felieton dziennikarza Jeremy'ego Clarksona, w którym napisał, że nienawidzi Meghan, księżnej Sussexu, "na poziomie komórkowym". Komentatorzy nazwali jego tekst "podłym" i "rażącym apelem o podżeganie do upokorzenia i przemocy wobec kobiety". Ipso, niezależna organizacja zajmująca się standardami prasowymi, poinformowała, że otrzymała sześć tysięcy skarg w związku z tekstem. Do sprawy odniosła się też córka Clarksona.

Popularny dziennikarz motoryzacyjny w felietonie opublikowanym w piątek 16 grudnia na łamach tabloidu "The Sun" napisał, że nienawidzi Meghan "na poziomie komórkowym" i marzy o dniu, "w którym będzie musiała paradować nago ulicami każdego miasta w Wielkiej Brytanii, podczas gdy tłumy będą skandować 'Wstyd!' i rzucać w nią ekskrementami". Jak dodał, "każdy w moim wieku myśli w ten sam sposób".

Obraźliwe i oburzające słowa odbiły się szerokim echem na Wyspach. Komik i prezenter John Bishop opublikował na Twitterze wpis, w którym wypowiedź Clarksona nazwał "rażącym apelem o podżeganie do upokorzenia i przemocy wobec kobiety". "NIE, Jeremy Clarkson. Pisanie takich rzeczy o jakiejkolwiek kobiecie w żadnych okolicznościach nie jest w porządku" - napisała z kolei prezenterka Carol Vorderman.

Emily Clarkson krytykuje ojca

Jak ocenił cytowany przez dziennik "Guardian" pisarz Philip Pullman, "to, że Jeremy Clarkson może pisać takie rzeczy i publikować je bez wstydu, mówi nam wszystko, co musimy wiedzieć o sposobie, w jaki Rupert Murdoch (potentat mediowy i właściciel "The Sun" - red.) zatruł nasze życie publiczne".