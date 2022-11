Szefowa rządu Szkocji: znajdziemy inną drogę do niepodległości

Szkocja znajdzie inny sposób do niepodległości - powiedziała w środę wieczorem szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon po tym, jak brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że nowe referendum niepodległościowe nie może zostać rozpisane bez zgody rządu w Londynie.

- Musimy i znajdziemy inny demokratyczny, zgodny z prawem i konstytucją sposób, poprzez który Szkoci mogą wyrazić swoją wolę. Moim zdaniem mogą to być tylko wybory. Tu już nie chodzi o to, czy Szkocja stanie się niepodległa, choć ta decyzja jest istotna. Teraz to jest rzecz bardziej fundamentalna – stwierdziła.