"Jeśli będą napadać na policjantów, staną w obliczu pełnej mocy prawa"

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel oświadczyła, że każdego, kto atakuje funkcjonariusza, czeka odpowiedzialność "w obliczu pełnej siły prawa". Zachowanie uczestników protestów przeciw rasizmowi oraz nielegalnych imprez, którzy łamią zasady dystansu społecznego, określiła jako "nie do przyjęcia".

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>> Jak podała stacja BBC, w nocy z soboty na niedzielę policja w południowym Londynie rozbiła dwie kolejne nielegalne imprezy uliczne, co oznacza, że od środy było już co najmniej siedem takich zdarzeń.