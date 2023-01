Proces powołania szefa Rady BBC pod lupą w związku z pożyczką dla Borisa Johnsona

Sharp w wysłanym w poniedziałek mailu do pracowników BBC napisał, że jest głęboko przekonany, iż o jego wyborze zadecydowały czynniki merytoryczne, i przedstawił swoją wersję wydarzeń opisanych przez "The Sunday Times". Wyjaśnił, że jego stary przyjaciel Blyth był świadomy presji finansowej, odczuwanej wówczas przez Johnsona i zastanawiał się, czy może jakoś pomóc, a jego rola ograniczyła się jedynie do skontaktowania go z Casem. "Obaj (Sharp i Case) zgodziliśmy się, że aby uniknąć jakiegokolwiek konfliktu, nie powinienem mieć nic więcej do czynienia z tą sprawą. W tym momencie nie było żadnych szczegółów na temat proponowanych ustaleń i nie miałem wiedzy, czy jakakolwiek pomoc była możliwa, lub mogła być uzgodniona" - napisał Sharp.