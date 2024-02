David Cameron: jeśli nie zatrzymamy Putina, pójdzie po więcej, jak Hitler

"Po drugiej stronie jesteśmy my wszyscy. Mamy zasoby, potęgę gospodarczą, wiedzę. Nasza siła ekonomiczna przewyższa rosyjską w stosunku około 25 do jednego. (Rosjanie) Muszą zwracać się o pomoc do Pjongjangu. Wszystko, co musimy zrobić, to sprawić, by nasza siła zadziałała. Pytanie brzmi: Czy mamy taką wolę?" - dodał Cameron.