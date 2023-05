Szczątki mężczyzny odkryto w mieszkaniu sześć lat po śmierci. Nikt "nie zauważył, że coś jest nie tak"

Urzędnicy znaleźli szczątki emerytowanego księgowego Roberta Altona w marcu, kiedy weszli do jego mieszkania w Bolton na północ od Manchesteru, by przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa instalacji gazowej. W mieszkaniu miała zalegać półmetrowa sterta nieotwartych listów i żywność z datą przydatności do spożycia na 2017 rok, a w gazecie telewizyjnej znajdowała się para okularów, odłożona na stronie z programem na 4 maja 2017 roku.