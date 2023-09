Makabryczna "rodzinna tajemnica". W walizce na strychu znaleziono zmumifikowane szczątki dziecka

Angielscy śledczy podają swoje ustalenia w sprawie szczątków znalezionych w zeszłym roku na strychu domu w mieście Stockport. Jak podaje BBC należały one do chłopca zmarłego przed 1955 rokiem. Władze nie były w stanie wskazać przyczyny śmierci dziecka ani jego wieku w chwili śmierci. Mówią o "rodzinnej tajemnicy".

Przykryte starymi gazetami szczątki dziecka, umieszczone w walizce na strychu, odkryto 6 marca 2022 roku. Analiza DNA wykazała, że należały do dziecka płci męskiej. Już wówczas przypuszczano, że niemowlę "prawdopodobnie zmarło" w latach 50. We wtorek koroner Christopher Morris poinformował, że ze względu na stopień mumifikacji szczątków "nie jest możliwe" ustalenie, co było przyczyną śmierci chłopca. Jak zaznaczył, policja hrabstwa Wielki Manchester przeprowadziła "szeroko zakrojone i szczegółowe" dochodzenie po odkryciu szczątków. "Niestety, dziecko pozostaje niezidentyfikowane" – informuje BBC. Jak dodaje portal patolodzy wykazali, że urodzony przed 1955 roku chłopiec w chwili śmierci nie miał więcej niż "około pięciu tygodni".