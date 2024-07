Do makabrycznego odkrycia doszło w poniedziałek przed południem czasu miejscowego w centrum Bishop Auckland. Robotnicy pracujący przy remoncie nieruchomości przy Fore Bondgate - jednej z najstarszych ulic miasta - znaleźli pod deskami podłogowymi "coś, co przypominało ludzkie szczątki" - podała policja hrabstwa Durham w komunikacie na swojej stronie internetowej we wtorek. Jak wkrótce ustalono, były to kości dziecka.