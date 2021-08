Strzelanina w Plymouth. Zginęło sześć osób, w tym dziecko

W Plymouth w południowo-zachodniej Anglii doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęło sześć osób, w tym sprawca. Reprezentujący okręg poseł Luke Pollard poinformował, że jedna z ofiar ma poniżej 10 lat.

Jak sprecyzowano, ofiary śmiertelne to trzy kobiety i trzech mężczyzn, wszyscy zginęli od ran postrzałowych, przy czym pięć osób na miejscu, a jedna z kobiet po przewiezieniu do szpitala.

Strzelanina na przedmieściach Plymouth

Do zdarzenia doszło krótko po godz. 18 na przedmieściu Plymouth o nazwie Keyham. Według relacji świadków, najpierw w jednym z budynków słuchać było krzyki, później kilka pojedynczych strzałów, a następnie sprawca kopnąwszy drzwi budynku wyszedł z niego i strzelał na zewnątrz do przypadkowych ludzi. Miał używać do tego broni półautomatycznej. Na miejsce zdarzenia przybyła duża liczba policyjnych samochodów z uzbrojonymi funkcjonariuszami, a także skierowano tam cztery śmigłowce ratunkowe.