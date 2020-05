Statystycy: pracownicy nisko wykwalifikowani najbardziej narażeni na ryzyko śmierci na COVID-19

2494 zgonów z powodu koronawirusa, które do 20 kwietnia miały miejsce w Anglii i Walii wśród osób w wieku 20-64 lata przeanalizował brytyjski urząd statystyczny ONS. W tej grupie wiekowej odsetek zgonów wśród mężczyzn wynosi 9,9 na każde 100 tysięcy i jest prawie dwukrotnie wyższy niż wśród kobiet, gdzie wynosi 5,2. Ale jeszcze bardziej różni się on w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku zajęć wymagających najniższych kwalifikacji odsetek zgonów wśród mężczyzn wynosi 21,4 na 100 tysięcy osób, podczas gdy wśród wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów wynosi on 5,6.