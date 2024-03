Pałac Kensington odniósł się do internetowych teorii o stanie zdrowia żony następcy tronu w czwartek. Spekulacje nasiliły się po tym, jak we wtorek książę William niespodziewanie zrezygnował z udziału w nabożeństwie żałobnym poświęconym zmarłemu rok temu byłemu królowi Grecji, który był także jego ojcem chrzestnym. Jako powód podał "względy osobiste". Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych potraktowali to jako kolejny dowód na to, że rodzina królewska ukrywa prawdziwy powód chwilowej nieobecności Kate w życiu publicznym. Teorie spiskowe mówią zarówno o rzekomej operacji plastycznej, jak i o tym, że księżna miałaby być w śpiączce.