Podejrzany o napaść znaleziony nagi na środku drogi. Przy próbie zatrzymania zaatakował policjanta

Brytyjska policja zatrzymała mężczyznę, który miał dokonać napaści na dworcu w południowo-wschodniej części Anglii, a następnie nago zbiec z miejsca zdarzenia. Jak informują media uderzył on w twarz jednego z interweniujących funkcjonariuszy. Został zatrzymany i przewieziony do szpitala "ponieważ podejrzewano, że może być pod wpływem narkotyków".

Nagi napastnik zatrzymany przez policję

Z pomocą policji hrabstwa Kent funkcjonariuszom udało się obezwładnić mężczyznę. Został on zatrzymany za napaść, napaść na funkcjonariusza, obnażanie się w miejscach publicznych i wtargnięcie na tory kolejowe. Został przewieziony do szpitala "ponieważ podejrzewano, że może być pod wpływem narkotyków". Po tym, jak nie stwierdzono obecności substancji zabronionych w jego organizmie, został zwolniony - podało ITV News, powołując się na policję.

Brytyjska policja radzi na swojej stronie internetowej, by w wypadku zauważenia obnażającej się publicznie osoby nie prowokować, odwrócić wzrok i oddalić się. Jeśli to możliwe, nie okazywać silnych emocji, nie angażować się w rozmowę i zgłosić incydent służbom. BTP sugeruje również zrobienie zdjęcia, zastrzegając, by zdecydować się na taki krok, jeśli jest to "zdecydowanie bezpieczne".