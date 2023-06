Sąd w Londynie skazał zabójcę polskiej studentki. Nigdy nie okazał skruchy

Sąd Londynie wydał wyrok w sprawie zabójstwa 21-letniej studentki z Polski. 30-letni sprawca został skazany na karę dożywotniego więzienia bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie przed upływem 29 lat. Mężczyzna, jak twierdzi policja, nigdy nie okazał skruchy z powodu tego, co zrobił.

Do zabójstwa doszło w maju zeszłego roku w londyńskiej dzielnicy Ealing. 30-letni obecnie Dennis Akpomedaye z Newport w południowo-wschodniej Walii , z którym kobieta przez krótki czas się spotykała, przyjechał do Londynu, a następnie zaczaił się, czekając, aż będzie wracała z wieczornej zmiany w pracy w restauracji.

Jak się okazało szła wraz z kolegą z pracy. W niewielkiej alejce ubrany w kominiarkę Akpomedaye zadał jej co najmniej 40 ciosów nożem kuchennym, po czym - jak wynikało z ustaleń śledztwa - próbował odciąć jej głowę.

Sprawca nigdy nie okazał skruchy

Jak ustalono podczas dochodzenia, kilka tygodni wcześniej, gdy Polka zakończyła relacje z nim i przeprowadziła się do Londynu, by zacząć studia na University of West London, powiedział jej, że "będziemy razem bez względu na wszystko".