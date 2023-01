Londyńska policja ponownie zbada ponad półtora tysiąca doniesień o przemocy seksualnej funkcjonariuszy

Londyńska policja metropolitalna ponownie zbada 1633 doniesienia o przemocy seksualnej i domowej dotyczącej policjantów po tym, jak okazało się, że jeden z funkcjonariuszy to seryjny gwałciciel.

W poniedziałek 48-letni David Carrick, który w policji służył od 2001 roku do czasu jego aresztowania w październiku 2021 roku, przyznał się przed sądem w Londynie do popełnienia 49 przestępstw, w większości natury seksualnej, w tym do 24 gwałtów na dziewięciu kobietach. Na dodatek okazało się, że przed aresztowaniem aż dziewięciokrotnie pojawiały się doniesienia o jego domniemanych przestępstwach, w tym gwałtach i aktach przemocy domowej, lecz za każdym razem były ignorowane i Carrick służył dalej.