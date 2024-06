"Trzy z koni, które odniosły obrażenia w tym incydencie, wróciły do służby i wbrew wszelkim przypuszczeniom prawdopodobnie wezmą udział w Paradzie Urodzinowej Króla 15 czerwca. Pozostałe dwa wracają do zdrowia na wsi, ale wygląda na to, że wrócą do służby we właściwym czasie" - zapewnił. Trzech z pięciu żołnierzy, którzy odnieśli obrażenia podczas incydentu, już wróciło do służby, czwarty wraca do zdrowia w domu, a kolejny - w wojskowym ośrodku rehabilitacyjnym.