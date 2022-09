Wielka Brytania. Sondaż: opozycyjna Partia Pracy z największą przewagą od końca lat 90.

Z opublikowanego w czwartek sondażu wynika, że opozycyjna Partia Pracy ma aż 33 punkty procentowe przewagi nad rządzącymi w Wielkiej Brytanii konserwatystami. To największa przewaga jakiejkolwiek partii w jakimkolwiek sondażu brytyjskiego ośrodka od końca lat 90. XX wieku.

Gdyby wybory do Izby Gmin miały się odbyć teraz, na Partię Pracy zagłosowałoby 54 proc. ankietowanych, na Partię Konserwatywną - 21 proc., a na Liberalnych Demokratów 7 proc. - wynika z sondażu ośrodka YouGov.

Oznacza to, że przewaga laburzystów nad konserwatystami zwiększyła się dwukrotnie w porównaniu z sondażem tego samego ośrodka z końca zeszłego tygodnia (45:28 proc. na korzyść Partii Pracy).

Spadek poparcia brytyjskich konserwatystów

Tak duży wzrost poparcia dla laburzystów to przede wszystkim efekt turbulencji na rynkach finansowych, które powstały po ogłoszeniu przez ministra finansów Kwasi Kwartenga cięć podatkowych. Obawy, że cięcia zagrożą stabilności finansów publicznych, spowodowały ostrą przecenę funta, którego kurs spadł do najniższego poziomu od 1971 r.

Do pewnego stopnia do wzrostu poparcia dla laburzystów przyczyniła się też ich zakończona w środę doroczna konferencja, a zwłaszcza przemówienie szefa ugrupowania Keira Starmera, który w ocenie mediów przemawiał nie jak lider opozycji, a jak przyszły premier.

Starmer z większym poparciem niż Truss

To zresztą ma też odzwierciedlenie w odpowiedzi na pytanie, kto byłby lepszym premierem - Keir Starmer czy obecna szefowa rządu Liz Truss. O ile w zeszłotygodniowym sondażu przewaga tego pierwszego wynosiła 32:25 proc., to teraz jest to już 44:15 proc.