Śmierć po operacji plastycznej w Turcji. Minister reaguje

Konsultacje rządowe po śmierci pacjentów w Turcji

Minister Caulfield złożyła kondolencje bliskim Kerr i podkreśliła, że "kluczowym jest, by wyciągnąć lekcje z tego, co się jej stało, by zapobiegać przyszłym zgonom". Zauważyła, że "przejrzystość i standaryzacja" związane z "turystyką zdrowotną" są ważne dla zmniejszenia potencjalnego ryzyka dla pacjentów.

Z opublikowanego we wrześniu raportu koroner Jacqueline Lake wynika, że Kerr, podobnie jak inne osoby przybywające do Turcji na operacje, nie otrzymała wystarczających informacji o możliwym ryzyku związanym z zabiegiem, potrzebnych do podjęcia świadomej decyzji. Tymczasem operacja powiększenia pośladków niesie ze sobą największe ryzyko spośród wszystkich zabiegów chirurgii plastycznej. Brytyjska minister zdrowia podaje, że to jest ono większe co najmniej 10 razy od tego w przypadku innych podobnych zabiegów. - Szczególnie ważne jest, by osoby rozważające operacje powiększenia pośladków były w pełni świadome tego ryzyka i miały czas na pełne zastanowienie się nad swoją decyzją przed operacją - podkreśliła Caulfield, cytowana przez BBC.