Śmierć 10-letniej Sary. Ojciec, macocha i wujek przed sądem nie przyznali się do winy

Ojciec, macocha i wujek 10-letniej Sary nie przyznają się do zabicia dziewczynki, ani doprowadzenia do jej śmierci, podaje BBC. Oskarżeni, którzy mieszkali z dziewczynką pod jednym dachem, obecnie przebywają w areszcie. Na wrzesień przyszłego roku zaplanowano ich proces.

42-letni Urfan Sh., 29-letnia Beinash B. i 28-letni Faisal M., czyli ojciec, macocha i wujek 10-letniej Sary, przebywają w aresztach na terenie Wielkiej Brytanii. Cała trójka została przesłuchana za pośrednictwem przekazu wideo przed Old Bailey - Centralnym Sądem Kryminalnym w Londynie, gdzie prowadzone są sprawy dotyczące ciężkich przestępstw kryminalnych. Jak podaje portal BBC, oskarżeni nie przyznali się do winy i zaprzeczyli, że dopuścili do śmierci dziewczynki.