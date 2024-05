Ślub "najlepszej partii na Wyspach". Harry odmówił przyjazdu, Williamowi powierzono specjalną rolę

Choć media na Wyspach nazywają go przyjacielem Harry'ego i Williama, tylko ten drugi ma być obecny na ślubie arystokraty i miliardera Hugh Grosvenora. W ceremonii nie będzie uczestniczył również jego ojciec chrzestny - król Karol, nie jest spodziewana też na niej księżna Kate. Co wiadomo o czerwcowym ślubie?

7 czerwca na ślubnym kobiercu stanie Hugh Grosvenor, 7. książę Westminster, nazywany do niedawna przez media "najbogatszym kawalerem" i "najlepszą partią" na Wyspach. Obecnie "The Independent" określa go jako "najbogatszego Brytyjczyka poniżej 40. roku życia", którego majątek media szacują na ok. 10,1 mld funtów (w przeliczeniu to ponad 50 mld złotych). Wybranką 33-letniego arystokraty jest Olivia Grace Henson, absolwentka Trinity College w Dublinie. Poznali się przez wspólnych znajomych.

Rozwiń

Jak donoszą media na Wyspach w uroczystości w katedrze w Chester w Cheshire nie weźmie udziału ani książę Harry, ani jego żona Meghan Markle. I to mimo tego, że Hugh Grosvenor ma z nimi bliskie związki - jest przyjacielem Harry'ego i ojcem chrzestnym ich syna, Archiego. "The Mirror" pisze, że Harry nie pojawi się na ślubie, "by uniknąć dalszych napięć w stosunkach z krewnymi". Nie chce, by przyćmiły one ważny dzień przyjaciela.

Według "The Telegraph" w ceremonii w Chester nie weźmie też udziału król Karol, który kontynuuje swoje leczenie w związku z chorobą nowotworową. Z podobnych przyczyn "nie jest na niej spodziewana" również księżna Kate - pisze "The Times". Wygląda więc na to, że książę William będzie jedynym z najważniejszych członków rodziny królewskiej, który pojawi się na ślubie księcia.

ZOBACZ TEŻ: Jest nowe oświadczenie Pałacu Kensington w sprawie księżnej Kate

Książę William na ślubie Hugh Grosvenora

Przyjacielem księcia Hugh Grosvenora jest również książę William. Media przypominają, że w 2013 roku uczynił go ojcem chrzestnym swojego syna, księcia Jerzego. Podczas czerwcowej uroczystości następca brytyjskiego tronu będzie pełnił niezwykle ważną rolę - drużby. W Kościele anglikańskim w czasie ceremonii ślubnej osoba taka dba przede wszystkim o to, by wszyscy goście czuli się w trakcie ceremonii komfortowo. Strona oficjalna Kościoła Anglii precyzuje wręcz, że jego "główną rolą jest pomaganie gościom", wspiera także pana młodego w przygotowaniach do ślubu.

Przyjęcie weselne, a właściwie dwa, mają według doniesień mediów odbyć się w Eaton Hall, rodzinnej posiadłości Grosvenorów, w której para ma następnie zamieszkać. Pierwsze będzie dla większej liczby gości, drugie - bardziej kameralne - dla najbliższej rodziny i przyjaciół - informuje "The Telegraph". Media zauważają również, że - w związku z sytuacją majątkową młodych - goście mają "zakaz" przynoszenia prezentów.

Kim jest Hugh Grosvenor

Jak pisze "The Independent" książę Hugh odziedziczył tytuł i majątek w 2016 r. , po śmierci swojego ojca, Geralda Grosvenora. 6. książę Westminster w chwili śmierci był najbogatszym właścicielem ziemskim w Wielkiej Brytanii. Związki pana młodego z rodziną królewską są bardzo mocne. Król Karol jest jego ojcem chrzestnym i był obecny na jego chrzcie w 1991 roku.

Ślub Grosvenora już określa się jako "ślub roku" i "wydarzenie towarzyskie".

Autorka/Autor:am

Źródło: The Times, The Telegraph, The Independent