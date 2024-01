Dłuższa rekonwalescencja Karola III

Oznaczałoby to wyraźnie dłuższy okres rekonwalescencji, niż do tej pory sugerowano. Gdy półtora tygodnia temu Pałac Buckingham informował, że 75-letni monarcha uda się do szpitala w celu poddania się "procedurze korekcyjnej" w związku z powiększoną prostatą, mowa była o "krótkim" okresie rekonwalescencji.