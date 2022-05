Sky News: niesławny bohater imprez na Downing Street będzie ambasadorem

Stacja Sky News dotarła do informacji, że zamieszany w aferę wokół imprez na Downing Street w czasie restrykcji covidowych Martin Reynolds ma zostać ambasadorem Wielkiej Brytanii w Arabii Saudyjskiej.

Był nadawcą ujawnionego w styczniu przez stację ITV maila do ponad 100 pracowników biura premiera, w którym zachęcał ich do tego, by korzystając z ładnej pogody, przyszli na spotkanie przy drinkach w ogrodzie rezydencji premiera, przynosząc ze sobą własny alkohol.