Stracił matkę, ojca i siostrę w wyniku zakażenia HIV po przyjęciu "cudownego leku"

Zakażenia HIV po przyjęciu "cudownego leku"

Portal stacji BBC pisze, że ojciec Sama Rushby'ego urodził się z hemofilią. To uwarunkowany genetycznie brak lub niedobór czynników krzepnięcia krwi. Pod koniec lat 70. mężczyzna rozpoczął terapię, która miała "radykalnie poprawić jakość jego życia". Podawano mu czynnik VIII (białko odpowiedzialne za krzepnięcie), "reklamowany jako cudowny lek". Dopiero po latach okazało się, że całe partie tego leku były skażone wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

Stacja tłumaczy, że na początku lat 80. Wielka Brytania nie była w stanie sprostać zapotrzebowaniu na czynnik VIII, który uzyskiwano poprzez łączenie lub mieszanie osocza krwi tysięcy dawców. Zaczęła więc sprowadzać lek z USA. O ile na Wyspach oddawanie krwi zawsze wiązało się z honorowym krwiodawstwem, to w USA można było płacić za pozyskiwane osocze. Jak czytamy to sprawiało, że "grupy wysokiego ryzyka, od więźniów po osoby zażywające narkotyki, miały wyraźną motywację finansową do oddawania krwi i potencjalnego kłamstwa na temat swojej historii medycznej".