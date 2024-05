BBC pisząc wcześniej o dochodzeniu, nazywało sprawę "najgorszą katastrofą w leczeniu" w historii brytyjskiej służby zdrowia . W poniedziałek zaprezentowano zapowiadane od jakiegoś czasu ustalenia publicznego dochodzenia w tej sprawie. Według sędziego Briana Langstaffa, szefa prowadzącej je grupy, w latach 70. i 80. poprzedniego wieku ponad 30 tysięcy osób otrzymało zakażoną krew i produkty krwiopochodne od finansowanej przez państwo brytyjskiej służby zdrowia, "co zniszczyło życie, marzenia i rodziny". Jak mówił, cytowany przez Reutersa, rząd ukrywał prawdę, aby "uratować twarz i zaoszczędzić na kosztach". Jego zdaniem skala tego, co się wydarzyło, była jednocześnie przerażająca i zdumiewająca. - Ta katastrofa nie była wypadkiem. Do zainfekowania doszło, ponieważ osoby mające na nią wpływ - lekarze, służby zajmujące się krwią i kolejne rządy - nie postawiły bezpieczeństwa pacjentów na pierwszym miejscu - mówił.

Wielka Brytania. Zakażenia HIV poprzez skażoną krew

Jak doszło do tak gigantycznej tragedii? Tłumaczą to od lat brytyjskie media, w tym publiczna stacja BBC. Jak pisała, na początku lat 80. Wielka Brytania nie była w stanie sprostać zapotrzebowaniu na czynnik VIII, który uzyskiwano poprzez łączenie lub mieszanie osocza krwi tysięcy dawców. To białko odpowiedzialne za krzepnięcie krwi - lek i szansa na normalne życie dla osób z hemofilią, czyli uwarunkowanym genetycznie brakiem lub niedoborem czynników krzepnięcia. A ponieważ służba zdrowia na Wyspach go nie miała, zaczęła więc sprowadzać lek z USA. O ile jednak w Wielkiej Brytanii oddawanie krwi zawsze wiązało się z honorowym krwiodawstwem, to w USA można było płacić za pozyskiwane osocze. Jak pisało BBC, to sprawiało, że "grupy wysokiego ryzyka - od więźniów po osoby zażywające narkotyki - miały wyraźną motywację finansową do oddawania krwi i potencjalnego kłamstwa na temat swojej historii medycznej".