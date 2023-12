Gdy się obudziła, przy jej łóżku stał sąsiad. 40-latek skazany na dwa lata więzienia

40-letni Brytyjczyk został skazany na ponad dwa lata więzienia po tym, jak przyznał się do prześladowania swojej sąsiadki. Jego ofiara wezwała policję, gdy po obudzeniu się w nocy zobaczyła mężczyznę przy swoim łóżku. 40-latek został uznany za winnego stalkingu. Czym jest stalking i jak się przed nim chronić?

40-letni Phillip Robinson z miejscowości Warboys w Anglii w środę został skazany na dwa lata i trzy miesiące więzienia - poinformowała policja z hrabstwa Cambridgeshire. Wcześniej mężczyzna przyznał się do stalkingu "powodującego poważną krzywdę i cierpienie".

Alan Tregilgas, funkcjonariusz prowadzący dochodzenie w sprawie, określił czyny skazanego jako "godne pogardy", dodając, że "to było przerażające doświadczenie dla ofiary w jej własnym domu, gdzie powinna czuć się bezpiecznie". - Stalking to straszne przestępstwo i chciałbym skorzystać z okazji, by podziękować ofierze za jej odwagę i odwagę i śmiałość w zgłoszeniu sprawy na policję - powiedział podczas rozprawy w sądzie w Peterborough.