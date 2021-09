Nowe szczegóły w sprawie zbrodni w Londynie. Policjant najpierw fikcyjnie aresztował Sarę Everard

Sarah Everard zaginęła na początku marca, gdy wieczorem wracała pieszo od przyjaciółki w Clapham w południowym Londynie do swojego domu w Brixton. Jej ciało znaleziono kilka dni później w lesie w pobliżu miejscowości Ashford w hrabstwie Kent, około 100 kilometrów od miejsca, gdzie po raz ostatni zarejestrowały ją kamery monitoringu ulicznego. Brytyjska policja podała później, że przyczyną śmierci był "ucisk szyi".

Do zabójstwa w lipcu przyznał się były już funkcjonariusz londyńskiej policji, 48-letni Wayne Couzens . Na początku czerwca, złożył zeznania przed sądem karnym w Londynie, któremu wyznał, że uprowadził i zgwałcił 33-latkę.

Policjant przed zabójstwem kobiety najpierw fikcyjnie ją aresztował

Teraz w londyńskim sądzie rozpoczął się ostatni etap procesu byłego już policjanta, oskarżonego o zabójstwo Everard. W środę prokurator Tom Little przedstawił w sądzie ustalenia dotyczące dnia zbrodni. W czwartek wydany zostanie wyrok. Couzensowi, który przyznał się do uprowadzenia, gwałtu i zabójstwa, grozi kara dożywotniego więzienia.

Prokurator opisał, że morderca Everard, który nie był wówczas na służbie, zatrzymał ją - prawdopodobnie pod pretekstem złamania obowiązujących wtedy restrykcji covidowych - a następnie "aresztował" i zakuł w kajdanki. Couzens kilka tygodni wcześniej uczestniczył w patrolach, które sprawdzały, czy ludzie wychodzą z domu z uzasadnionych powodów. Po fikcyjnym aresztowaniu wsadził ją do wypożyczonego wcześniej samochodu i odjechał z nią do Dover, gdzie przesiedli się do jego samochodu.