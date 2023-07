Samochód wjechał w budynek szkoły. Nie żyje dziewczynka, 17 osób rannych

Jedna dziewczynka zginęła, a 17 osób zostało rannych po tym, gdy przed godziną dziesiątą czasu lokalnego samochód wjechał w budynek szkoły podstawowej w Wimbledonie - podaje "The Evening Standard". Na miejscu pracują służby. Policja informuje, że zdarzenie "nie jest traktowane jako związane z terroryzmem".

Zgłoszenie o zdarzeniu policjanci otrzymali o godzinie 9:54 czasu lokalnego. W budynek szkoły podstawowej przy ulicy Camp Road w południowo-zachodnim Londynie wjechał samochód marki Land Rover. Jak podaje "Evening Standard", w wyniku zdarzenia zginęła jedna uczennica, a 17 osób zostało rannych. Dziewięcioro poszkodowanych jest w ciężkim stanie. - To tragiczna wiadomość. Nasze myśli są z rodziną i przyjaciółmi zmarłej dziewczynki oraz wszystkimi, których dzisiejsze wydarzenie dotknęło - komentuje detektyw nadinspektor lokalnej policji Clair Kelland.

Z najnowszych doniesień wynika, że kierowcą pojazdu była kobieta w wieku około 40 lat. "Została aresztowana pod zarzutem spowodowania śmierci przez niebezpieczną jazdę" - podaje "Evening Standard". Z relacji mieszkańców wynika, że w momencie, gdy kobieta wjechała w budynek The Study Prep School, uczniowie brali udział uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego. - Usłyszałem huk i trzask metalu, to brzmiało jak wybuch bomby - relacjonuje jeden ze świadków.

Victoria Jones/PA Images via Getty Images

Służby przed szkołą podstawową przy ulicy Camp Road w Wimbledonie Victoria Jones/PA Images via Getty Images

Jak podaje Maciej Woroch, korespondent Faktów TVN, Camp Road to wąska, podmiejska ulica, "po której nie jeździ się z nadmierną prędkością", a sama szkoła położona jest w "dość spokojnej okolicy". Według BBC do szkoły uczęszczają dziewczęta w wieku od 4 do 11 lat.