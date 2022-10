Brytyjski rząd nie zniesie 45-procentowej stawki podatkowej dla najlepiej zarabiających

"Od wspierania brytyjskich przedsiębiorstw do obniżenia obciążeń podatkowych dla najniżej opłacanych, nasz Plan Wzrostu określa nowe podejście do budowania bardziej prosperującej gospodarki. Jest jednak jasne, że zniesienie stawki podatkowej 45 proc. odwróciło uwagę od naszej nadrzędnej misji, aby stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoi nasz kraj. W rezultacie ogłaszam, że nie przystępujemy do znoszenia stawki podatkowej 45 proc. Zrozumieliśmy to i wysłuchaliśmy. Pozwoli nam to skupić się na realizacji głównych części naszego pakietu wzrostu" - napisał na Twitterze minister finansów Kwasi Kwarteng na kilka godzin przed tym, jak oczekiwano, że podczas trwającej w Birmingham konferencji Partii Konserwatywnej będzie tego bronił.