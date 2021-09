Wielka Brytania prowadzi rozmowy z talibami o dalszej ewakuacji z Afganistanu

Brytyjski rząd poinformował, że prowadzi rozmowy z talibami, aby zapewnić pozostałym w Afganistanie Brytyjczykom oraz byłym afgańskim współpracownikom możliwość bezpiecznego opuszczenia tego kraju. Premier Boris Johnson kilkakrotnie w ostatnich dniach podkreślał, że to warunek wstępny jakichkolwiek rozmów o uznaniu ich rządu.

"Simon Gas, specjalny przedstawiciel premiera do spraw transformacji w Afganistanie, spotyka się z wyższymi rangą przedstawicielami talibów w Dausze, aby podkreślić znaczenie bezpiecznego wyjazdu z Afganistanu obywateli brytyjskich, a także tych Afgańczyków, którzy pracowali z nami w ciągu ostatnich 20 lat" - poinformował rzecznik brytyjskiego rządu.

Warunek wstępny uznania afgańskiego rządu

Johnson kilkakrotnie w ostatnich dniach podkreślał, że umożliwienie przez talibów wyjazdu obywatelom innych państw oraz uprawnionych do ewakuacji Afgańczyków jest warunkiem wstępnym jakichkolwiek rozmów o uznaniu ich rządu.

We wtorek rano minister spraw zagranicznych Wielkie Brytanii Dominic Raab powiedział stacji Sky News, że liczba brytyjskich obywateli, którzy nie zostali ewakuowani w ramach zakończonej w sobotę operacji, wynosi "mniej niż kilkaset".

Dominic Raab powiedział, że nie jest jasne, kiedy lotnisko w Kabulu będzie znowu działać i doradził tym, którzy nadal chcą opuścić Afganistan, aby znaleźli drogę do Wielkiej Brytanii przez sąsiednie kraje.

Ewakuacja z Afganistanu

Tymczasem, jak podała we wtorek wieczorem stacja BBC, minister obrony Ben Wallace miał powiedzieć posłom, że w Afganistanie nadal pozostaje 150-250 osób kwalifikujących się do relokacji plus ich rodziny.