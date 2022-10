Brytyjski minister obrony: rosyjski samolot wystrzelił pocisk w pobliżu samolotu brytyjskiego

Jak powiedział, rosyjskie władze przyznały, że do incydentu doszło w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, i przekazały, że był on spowodowany "awarią techniczną", zaś strona brytyjska przyjęła to wyjaśnienie.

"Nasze analizy są zgodne, że była to awaria"

- Nie uważamy tego za celową eskalację ze strony Rosjan, nasze analizy są zgodne, że była to awaria. Jednak jest to przypomnienie, jak niebezpiecznie może się zrobić, gdy ktoś zdecyduje się użyć swoich myśliwców w sposób, w jaki Rosjanie robili to w wielu okresach - mówił Wallace, odnosząc się do incydentu.