Coraz więcej ciał zmarłych znajdowanych w stanie rozkładu. Wskazano przyczyny

- Wiele osób zszokowałoby to, że ktoś może leżeć martwy kilka dni, tygodni czy nawet dłużej, a nikt z członków społeczności, w której żył, nie zainteresuje się jego losem - zaznaczyła dr Lucinda Hiam z Uniwersytetu Oksfordzkiego, współautorka badania, którego wyniki zostały opublikowane 21 listopada na łamach czasopisma naukowego "Journal of the Royal Society of Medicine".