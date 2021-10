Kryzys w Afganistanie nie odwrócił uwagi od Rosji. Dla Brytyjczyków nadal jest "głównym zagrożeniem"

We wtorek po południu Wallace ma wygłosić na konferencji przemówienie poświęcone modernizacji brytyjskich sił zbrojnych w świetle wspomnianego przez niego kompleksowego przeglądu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, który opublikowano w marcu tego roku. W raporcie będącym efektem przeglądu wskazano, że Rosja jest najpoważniejszym bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii.

Ewakuacja Brytyjczyków z Afganistanu

W drugiej połowie września Wallace - odnosząc się do sytuacji w Afganistanie - mówił przed Izbą Gmin, że w Afganistanie jest ponad 1200 osób uprawnionych do ewakuacji do Wielkiej Brytanii, którym nie udało się dostać na lot w ramach prowadzonej w sierpniu ewakuacji. Wallace przedstawił te liczby przy okazji składania wyjaśnień w związku z omyłkowym ujawnieniem adresów elektronicznych i nazwisk ponad 250 tłumaczy pozostających w Afganistanie.