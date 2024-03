Rosja miała zakłócić sygnał satelitarny w samolocie, którym brytyjski minister obrony Grant Shapps leciał z Polski do Wielkiej Brytanii - podał Reuters, powołując się na źródło rządowe i podróżujących z nim dziennikarzy. Problemy miały trwać około pół godziny.

Agencja Reutera przekazała, że według rządowego źródła i dziennikarzy sygnał GPS samolotu był zakłócany przez około 30 minut, gdy maszyna, którą minister Grant Shapps wracał z Polski do Wielkiej Brytanii, leciała w pobliżu rosyjskiego obwodu królewieckiego (dawniej kaliningradzkiego ).

Informatorzy twierdzą, że telefony komórkowe nie mogły połączyć się z siecią Wi-Fi samolotu, a piloci byli zmuszeni korzystać z alternatywnych metod nawigacyjnych, by ustalić swoją lokalizację.

Rzecznik premiera: nie jest to niczym niezwykłym

Rzecznik premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka potwierdził, że do zdarzenia doszło w środę. - Podczas powrotu z Polski w samolocie, w którym znajdował się sekretarz obrony i jego delegacja, tymczasowo wystąpiło zakłócenie GPS – powiedział

- Nie zagroziło to bezpieczeństwu samolotu – podkreślił. Dodał, że "nie jest niczym niezwykłym", że sygnał GPS samolotów jest zakłócany w pobliżu obwodu królewieckiego, który jest terytorium Rosji .

Zielony kolor oznacza niski poziom zakłóceń, żółty to średni poziom, a czerwony - wysoki poziom.

Shapps - podaje "Independent" - zapewnił, że środowy atak nie zagroził bezpieczeństwu maszyny. Źródło w siłach obrony powiedziało dziennikowi, że "chociaż RAF jest dobrze przygotowany, aby sobie z tym poradzić, nadal stwarza to niepotrzebne ryzyko dla cywilnych samolotów i może potencjalnie zagrozić życiu ludzi. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia i jest to szalenie nieodpowiedzialne ze strony Rosji".