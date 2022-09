Brytyjska rodzina królewska wraca do pełni obowiązków. Żałoba po śmierci Elżbiety II dobiegła końca

Brytyjska rodzina królewska zakończyła okres żałoby po śmierci królowej Elżbiety II. We wtorek rano flagi na królewskich rezydencjach podniesiono z powrotem na pełną wysokość masztów, a członkowie rodziny wrócili do wykonywania normalnych obowiązków.

Od czasu śmierci Elżbiety II w dniu 8 września członkowie rodziny królewskiej wykonywali tylko te obowiązki, które były niezbędne, choć takich do dnia jej pogrzebu i tak było bardzo dużo. Ale następnego dnia po pogrzebie król Karol III wyjechał do Szkocji i od tego czasu jedyną jego oficjalną aktywnością była rozmowa telefoniczna z ministrem finansów Kwasi Kwartengiem w czwartek wieczorem.

Jako pierwsi do pełnej aktywności po okresie żałoby wracają następca tronu, książę William i jego żona księżna Kate, którzy udają się we wtorek do Walii. To ich pierwsza wizyta tam po tym, gdy przejęli tytuły księcia i księżnej Walii.