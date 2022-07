Organizacja charytatywna księcia Karola otrzymała darowiznę od krewnych Osamy bin Ladena

czytaj dalej

W obozie filtracyjnym w Ołeniwce, gdzie zginęły dziesiątki ukraińskich jeńców, doszło do wybuchu termobarycznego wewnątrz obiektu - napisał na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak, powołując się na zdjęcia satelitarne. Wcześniej Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Ukrainie przekazał, że jego prośba o dostęp do jeńców wojennych z obozu w Ołeniwce nie została spełniona. W zakładzie na terytorium kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów w wyniku ataku rakietowego zginęło co najmniej 40 ukraińskich jeńców.